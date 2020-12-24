В Евросоюзе призвали не забывать о подвергающихся пыткам белорусах, которые могут не дожить до следующего года. Такое обращение разместил глава Совета Европы Дональд Туск в своем Twitter-аккаунте в канун Рождества.

Туск поздравил своих читателей с наступающим Рождеством, пожелав крепкого здоровья, сил и счастья. «Прошу вас не забывать о наших заключенных белорусских друзьях, которые терпят пытки и побои. Они могут не протянуть достаточно долго, чтобы увидеть новый год», — написал он на белорусском и английских языках.

17 декабря Европейский союз утвердил третий пакет санкций против Белоруссии в связи с «продолжающимися репрессиями против гражданского общества». В санкционный список было внесено 29 новых имен и 7 предприятий. 18 декабря к новым санкциям присоединилась Великобритания.

В ответ на новые ограничения Белоруссия расширила собственный санкционный список, запретив въезд ряду персон из стран Евросоюза. Помимо персональных санкций, белорусское руководство ограничит деятельность ряда политических фондов, различных гуманитарных и образовательных программ, в том числе и тех, которые проходят под патронажем посольств иностранных государств.

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