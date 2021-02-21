Тихановская посчитала насмешкой санкции ЕС против Белоруссии

Бывший кандидат в президенты Белоруссии и лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская сочла насмешкой санкции Евросоюза, введенные в отношении белорусского руководства. Своим мнением она поделилась в беседе с журналистами The Sunday Times.

Тихановская полагает, что принятые Брюсселем меры не способны повлиять на президента страны Александра Лукашенко и его окружение. «Под санкциями находятся всего 90 человек. Это насмешка, и режим Лукашенко смеется», — заявила она, подчеркнув, что страны Запада должны пресечь финансовую поддержку режима Лукашенко, ввести новые ограничительные меры против представителей власти и судей, а также оказывать поддержку оппозиционным СМИ и защитникам прав человека.

По словам лидера оппозиции, отказ признавать Лукашенко законным победителем международным сообществом — важный жест, однако страны, по ее мнению, ограничились поддержкой, и не стали предпринимать какие-либо действия, нацеленные на «решение проблемы».

Ранее Тихановская заявила, что на данный момент белорусские демонстранты потеряли улицы. Беседуя с журналистами она отметила, что у оппозиции «нет возможности бороться с насилием режима против протестующих». «У них [властей] есть оружие, сила, так что на данный момент кажется, что мы проиграли», — добавила она.

В Белоруссии более полугода продолжаются протесты после президентских выборов 9 августа 2020 года, согласно которым Александр Лукашенко получил 80 процентов голосов. Акции не согласных с итогами граждан жестко подавляются милицией и ОМОН. Были задержаны десятки тысяч людей, многие рассказали о пытках и избиениях в изоляторах. Четыре человека были убиты в столкновениях с силовиками.