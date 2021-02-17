Тихановская вошла в топ-100 молодых лидеров по версии Time

Бывший кандидат в президенты Белоруссии и лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская вошла в топ-100 молодых лидеров по версии американского журнала Time. Издание опубликовало глобальный список TIME100 Next о людях, которым предстоит «формировать будущее».

«Каждый в этом списке стоит на пороге исторических свершений. Фактически многие из них уже сделали это», — приводит издание слова редактора «старшего» рейтинга Дэна Маскаи.

В списке журнала шесть категорий, Тихановскую включили в раздел «лидеров», колонку о ней написал глава венесуэльской оппозиции Хуан Гуаидо. Помимо Тихановской, в соответствующий раздел внесены премьер-министр Финляндии Санна Марин, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, а также директор платформы Robinhood Владимир Тенев и другие политики и предприниматели.

Ранее в феврале Светлана Тихановская встретилась с послом США в республике Джули Фишер, они обсудили введение новых санкций против президента Александра Лукашенко и его ближайшего окружения.

В Белоруссии полгода продолжаются протесты после президентских выборов 9 августа 2020 года, согласно которым Александр Лукашенко получил 80 процентов голосов. Акции не согласных с итогами граждан жестко подавляются милицией и ОМОН. Были задержаны десятки тысяч людей, многие рассказали о пытках и избиениях в изоляторах. Четыре человека были убиты в столкновениях с силовиками.