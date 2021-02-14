Кремль объяснил публикацию фрагментов закрытой встречи Путина с главредами СМИ

Кремль все же согласился на публикацию фрагментов закрытой встречи президента Владимира Путина с главредами российских СМИ из-за большого интереса к событию. Об этом заявил изданию «Подъем» пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Мы решили его (интерес — прим. «Ленты.ру») удовлетворить», — объяснил он.

Встреча руководителей изданий с президентом прошла 10 февраля. Традиционно это закрытое мероприятие off the record, то есть не под запись. В этом году из-за ограничений, связанных с коронавирусом, встреча прошла по видеосвязи, и почти сразу ряд изданий опубликовали выдержки из нее.

В Кремле огорчились этим фактом. «По-русски говоря, просто слили какую-то часть беседы моим коллегам. Мы в этой связи сожалеем», — сказал тогда Песков. Однако позже объявили, что сами опубликуют выдержки.

Состав участников встречи не раскрывался. Сообщалось, что участвовать в ней будут представители как телевизионных, печатных СМИ и радиостанций, так и интернет-изданий.