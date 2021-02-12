Кремль опубликует выдержки из закрытой встречи Путина с главредами СМИ

Кремль планирует опубликовать выдержки из закрытой встречи президента России Владимира Путина с главными редакторами российских СМИ. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.

«Мы вообще, наверное, поделимся небольшими выдержками из слов президента по некоторым ключевым вопросам, далеко не всем», — сказал Песков. Он уточнил, что среди материалов, которые Кремль планирует опубликовать, будут, в частности, слова Путина о Донбассе.

Ранее Песков сообщил, что в Кремле сожалеют о том, что детали закрытой встречи утекли в прессу. По его словам, закрытый формат встречи был выбран для возможности спокойно высказаться и обсудить актуальные темы. Песков подчеркнул, что подобные утечки «не укрепляют атмосферу нашего доверия».

Встреча с главными редакторами российских СМИ состоялась 10 февраля. Из-за пандемии она прошла в формате видеоконференции. Среди участников были представители телевизионных, печатных СМИ и радиостанций, а также интернет-изданий.