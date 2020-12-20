Обманувшую Путина журналистку отказались наказывать

Александру Безукладову, обманувшую президента России Владимира Путина на ежегодной пресс-конференции, отказались наказывать и увольнять с поста директор издания «МК в Рязани». Об этом в воскресенье, 20 декабря, изданию «Подъем» заявил главный редактор газеты «Московский комсомолец» Павел Гусев.

Он рассказал, что новость якобы об обмане появилась на главном сайте медиахолдинга. По этой причине ее также решили выложить и на региональном портале. При этом журналистку никто не увольнял, и она продолжает работать.

«Мы с ней разговаривали, она действительно беременная», — подтвердил Гусев. Однако главред «Московского комсомольца» отказался комментировать историю и те вопросы, которые Безукладова задала Путину. Он отметил, что «это их проблемы, рязанские».

Ранее первый замглавы комиссии по СМИ Общественной палаты России Александр Малькевич призвал сурово наказать Безукладову. По его словам, за «беспардонную ложь и фальсификации» ей нужно «вмазать». Он обратился к председателю Союза журналистов России (СЖР) Владимиру Соловьеву с требованием принять меры.

Рязанская журналистка, директор издания «МК в Рязани» Александра Безукладова во время пресс-конференции стояла с плакатом «Я беременна». Ей позволили задать вопрос, и она попросила президента России присвоить вице-губернатору Рязанской области Игорю Грекову звание Героя России «за спасение семи человек во время пожара». Позже в СМИ появилась информация, что вместо чиновника на месте работали пожарные.

Российский лидер также решил уточнить, какое отношение к вопросу имеет ее беременность. Журналистка объяснила, что специально выбрала такую табличку, чтобы ее заметили. «Понятно, вы нас надули», — ответил президент.