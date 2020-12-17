Путин возмутился травлей российского журналиста

Президент России Владимир Путин во время ежегодной большой пресс-конференции, трансляцию которой ведет ТАСС на своем YouTube-канале, пообщался с журналистом из Рязани Антоном Насоновым и возмутился устроенной ему в соцсетях травлей.

Насонов и его коллега Александра Безукладова рассказали о том, что журналист отправил на форум ОНФ ролик о проблемах Новорязанской ТЭЦ. Еще до форума видео оказалось в соцсетях, после чего Насонов столкнулся с травлей, оскорблениями, обвинениями в продажности и клеветой в свой адрес.

«Вы никого не травили, никого не убивали», — сказал Путин и добавил, что считает обвинения в продажности непонятными. На это Насонов ответил, что его критику ТЭЦ в соцсетях сочли несправедливой.

«Я думаю, вы понимаете, Антон, что ваша работа связана с определенными рисками, здесь ничего не поделаешь», — отметил президент и добавил, что такая реакция на видео должна убеждать Насонова в том, что он на правильном пути.

Путин также пообещал, что попросит «соответствующие структуры» изучить проблему, о которой говорил журналист в своем ролике. «А вы держитесь, мужайтесь, ничего здесь такого необычного не происходит. Такова жизнь, борьба. Обо мне тоже всякую фигню пишут, ну что теперь сделаешь», — заключил президент.