Путин оценил систему онлайн-обучения в школах и вузах

Онлайн-образование никогда не заменит прямого контакта учащихся школ и вузов с преподавателями. Об этом заявил президент России Владимир Путин на своей ежегодной большой пресс-конференции, трансляцию которой ведет ТАСС на своем YouTube-канале.

«Тем не менее, система, при которой и в школе, и в высшей школе онлайн-образование будет использоваться, она, конечно, будет развиваться», — заявил президент. Он признал, что при дистанционном обучении качество образования может страдать.

Материалы по теме «Макароны в цене растут — с какой стати?» Где деньги и как победить пандемию — главные цитаты с пресс-конференции Путина

Кроме того, он отметил, что во многих школах возникла проблема при организации онлайн-обучения. «Конечно, проблема есть. Это касается железа так называемого — далеко не везде есть компьютерное оборудование и есть сложности с подключением к интернету. Есть такие сложности, особенно в небольших населенных пунктах», — оценил Путин работу школ в пандемию. В связи с этим, по словам президента, в 2021 году все школы должны будут получить доступ к высокоскоростному интернету.

«По высшей школе дважды мы в июле и осенью поддерживали высшие учебные заведения, выдавали им соответствующие финансовые ресурсы для поддержания их работы в системе онлайн», — отметил Путин. При этом он подчеркнул, что требование некоторых студентов вернуть часть потраченных на обучение средств в связи с переходов на дистанционку не может быть осуществлено, поскольку тогда придется урезать зарплаты преподавателям. «Если преподаватель читает лекции X часов, он все равно их читает. За что ему меньше платить-то?» — сказал президент.