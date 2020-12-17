Россия
 
Последние новости
Путин назвал провокацией вопрос Шнурова о хакерах и помощи Трампу
Шнурова впечатлил буфет на пресс-конференции Путина
Калифорния обогнала Германию, Индию и Британию по числу новых случаев COVID-19
Путин пообещал наращивать поддержку Донбасса
Названы лучшие гаджеты 2020 года
Правительство Армении опровергло сообщение об отставке Пашиняна 31 декабря
Google оштрафовали на миллионы рублей
Мужчина начал продавать маски в виде человеческого лица и напугал покупателей
Путин ответил на вопрос о дочери и зяте
Новости партнеров
Прослушать новость

Путин оценил систему онлайн-обучения в школах и вузах

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Онлайн-образование никогда не заменит прямого контакта учащихся школ и вузов с преподавателями. Об этом заявил президент России Владимир Путин на своей ежегодной большой пресс-конференции, трансляцию которой ведет ТАСС на своем YouTube-канале.

«Тем не менее, система, при которой и в школе, и в высшей школе онлайн-образование будет использоваться, она, конечно, будет развиваться», — заявил президент. Он признал, что при дистанционном обучении качество образования может страдать.

Кроме того, он отметил, что во многих школах возникла проблема при организации онлайн-обучения. «Конечно, проблема есть. Это касается железа так называемого — далеко не везде есть компьютерное оборудование и есть сложности с подключением к интернету. Есть такие сложности, особенно в небольших населенных пунктах», — оценил Путин работу школ в пандемию. В связи с этим, по словам президента, в 2021 году все школы должны будут получить доступ к высокоскоростному интернету.

«По высшей школе дважды мы в июле и осенью поддерживали высшие учебные заведения, выдавали им соответствующие финансовые ресурсы для поддержания их работы в системе онлайн», — отметил Путин. При этом он подчеркнул, что требование некоторых студентов вернуть часть потраченных на обучение средств в связи с переходов на дистанционку не может быть осуществлено, поскольку тогда придется урезать зарплаты преподавателям. «Если преподаватель читает лекции X часов, он все равно их читает. За что ему меньше платить-то?» — сказал президент.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В России отказались отменять зимнюю сессию в вузах из-за коронавируса
Ленинградская область стала первой по качеству проведения ЕГЭ
В Москве продлили дистанционку для старшеклассников