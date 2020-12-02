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В Москве продлили дистанционку для старшеклассников

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Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Дистанционное обучение для старшеклассников в Москве продлено до окончания второй четверти. Соответствующий указ подписал мэр столицы Сергей Собянин, пишет РИА Новости.

Меры приняты в связи с распространением коронавируса. До Нового года на дистанционке останутся учащиеся с 6-го по 11-й класс.

Московские старшеклассники перешли на дистанционное обучение 19 октября. Изначально планировалось, что они выйдут в школы 1 ноября, однако потом власти Москвы несколько раз продевали такую форму обучения из-за риска заражения COVID-19. Тогда мэр столицы отмечал, что школьники меньше болеют сами и реже заражают своих пожилых родственников.

В России за последние сутки выявили 25 345 случая заражения коронавирусом в 85 регионах. Больше всего новых случаев зарегистрировано в Москве (5191), Санкт-Петербурге (3684) и Московской области (1148). Меньше всего — в Ненецком (1) и Чукотском (10) автономных округах. За последние сутки в стране от коронавируса вылечились 26 882 человека. Всего с начала пандемии в России выявлен 2 347 401 случай COVID-19 в 85 регионах.

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