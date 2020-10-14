Вирусолог оценил продолжительность удаленки школьников из-за COVID-19 в Москве

Ученикам старших классов московских школ следует оставаться на удаленке, пока не будет устойчивого снижения статистики по заболеваемости COVID-19. Такую оценку дал директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета, член-корреспондент РАН Александр Лукашев в разговоре с РИА Новости.

Он отметил, что эффективность и продолжительность дистанционного обучения будет зависеть в том числе от поведения школьников. «Ни для кого не секрет, что даже во время первой волны у нас как раз старшеклассники продолжали активно общаться, встречаться, ездить потусоваться», — сказал Лукашев.

По его мнению, решение городских властей перевести часть учащихся на удаленную учебу в любом случае даст эффект. Ученый назвал такую меру наименее болезненной для экономика, поскольку родителям старшеклассников не нужно оставаться дома.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о переводе учеников 6-11 классов на дистанционку до 1 ноября. Младшеклассники продолжат очное обучение после окончания каникул. Градоначальник объяснил, что старшие школьники больше подвержены риску заражения вирусом, но им легче приспособиться к учебе из дома.