Ленинградская область стала первой по качеству проведения ЕГЭ

Ленинградская область названа первой по качеству и объективности проведения единого государственного экзамена в 2020 году. Глава Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев вручил губернатору области Александру Дрозденко награду и поблагодарил его за организацию итоговой аттестации в непростых условиях этого года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы администрации региона.

«Для нас было очень важно, чтобы завершение года на «дистанционке» не сказалось на сдаче ЕГЭ. Во-многом, это результат того, что мы ранее опробовали несколько систем дистанционного обучения и школам было проще на него перейти», — отметил Александр Дрозденко.

Проведение и подготовка государственной итоговой аттестации в Ленинградской области проходили под личным контролем губернатора. В настоящее время регион является лидером по применению технологических решений ЕГЭ: во всех пунктах используются технологии доставки экзаменационных материалов через интернет, печать и сканирование экзаменационных материалов в аудиториях, онлайн-видеонаблюдение, стационарные металлодетекторы, официально зарегистрированные блокираторы сигналов мобильной связи.

Кроме того, в 2020 году во всех пунктах были строго соблюдены требования Роспотребнадзора по организации проведения экзаменов: дезинфекция помещений, бесконтактная термометрия на входе, очищение воздуха в аудиториях рециркуляторами, социальная дистанция при рассадке участников.

За последние четыре года регион получил средние тестовые баллы по учебным предметам выше общероссийских. Однако в 2020 году значительно выросло количество выпускников, получивших высокие баллы по русскому языку, литературе, обществознанию, географии и химии: 55 участников ЕГЭ имеют 100 баллов (в 2019 году их было 45).