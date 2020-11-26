В Ленинградской области заработала Фабрика процессов

Новая учебно-производственная площадка для работников предприятий и госслужащих — Фабрика процессов — прошла аттестацию Федерального центра компетенций (ФЦК) в Ленинградской области. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

Фабрика процессов заработала на базе «Кванториума» Кировского политехнического техникума. Предприятия региона получат возможность обучать здесь своих сотрудников бережливым технологиям. Полученный опыт они смогут применять в своей работе.

Эксперты ФЦК провели оценку новой площадки и тренерского состава. Для этого там прошло пробное мероприятие по обучению сотрудников компаний «Рэмос-Альфа» и «Русско-Высоцкая птицефабрика» навыкам бережливого производства. Решением комиссии фабрика и тренеры Ленинградской области прошли аттестацию и допущены к проведению обучения.

Фабрика процессов создана в регионе в рамах национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости», который будет реализован в России до конца 2030 года. Он направлен на увеличение производительности труда, оптимизацию процессов предприятий и сокращение их издержек, снижение себестоимости и повышение качества продукции, повышение квалификации сотрудников и обеспечение эффективной занятости.