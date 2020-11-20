В Новосибирске открылась Фабрика процессов

Региональный учебно-методический центр «Фабрика процессов» открылся в Новосибирске в рамках национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости». Об этом сообщает портал «Будущее России. Национальные проекты».

Фабрика позволит предприятиям Новосибирской области быстрее достигнуть целей нацпроекта — снижения себестоимости и повышения производительности труда, пояснил министр труда и социального развития региона Ярослав Фролов. «До 2024 года на площадках 200 предприятий Новосибирской области должны быть реализованы направления приоритетного национального проекта по производительности труда. Это достаточно большой объем», — добавил он.

Учебный центр площадью 150 квадратных метров расположен в Центральном районе Новосибирска. Он оснащен специализированным оборудованием, позволяющим имитировать реальные производственные процессы. Площадка также имеет учебный класс и переговорную комнату. Заниматься с участниками проекта будут три тренера, которые прошли обучение в Федеральном центре компетенций.

Обучение будет проходить в группах по 13-16 человек. В результате специалисты получат знания по применению инструментов бережливого производства, научатся улучшать операционные и экономический показатели любого технологического процесса. К 2024 году число сотрудников, обученных на базе центра, должно достигнуть 696 человек.

Нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости» будет реализован в России до конца 2030 года. Он направлен на увеличение производительности труда, оптимизацию процессов предприятий и сокращение их издержек, снижение себестоимости и повышение качества продукции, повышение квалификации сотрудников и обеспечение эффективной занятости.