Более 200 работников башкирских предприятий обучились на Фабрике процессов. Об этом сообщил первый вице-премьер — министр экономического развития и инвестиционной политики Республики Башкортостан Рустам Муратов. Его слова приводит сайт регионального Минэкономразвития.

Обучение прошли сотрудники только тех предприятий, которые участвуют в национальном проекте «Производительность труда и поддержка занятости», — их в регионе 24. Занятия проходят каждую пятницу, некоторые работники участвовали в Фабрике процессов по два-три раза.

«На тренинге участники погружаются в производственный процесс и выполняют рабочий план с заданным ритмом. В конце смены обучающиеся анализируют показатели, определяют проблемы и отклонения, вырабатывают методы их устранения», — рассказал руководитель Регионального центра компетенций Руслан Нуртдинов.

Нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости» будет реализован в России до конца 2030 года. Он направлен на увеличение производительности труда, оптимизацию процессов предприятий и сокращение их издержек, снижение себестоимости и повышение качества продукции, повышение квалификации сотрудников и обеспечение эффективной занятости.