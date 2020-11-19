Управленцы Саратовской области пройдут переподготовку

Управленцы Саратовской области пройдут профессиональную переподготовку в рамках реализации национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости». Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

В настоящее время на участие в обучении управленческих кадров по программе «Лидеры производительности» зарегистрировано 125 сотрудников 16 предприятий Саратовской области, участвующих в нацпроекте. 60 из них уже завершили обучение, 51 еще занимаются, а 14 — только планируют пройти переподготовку.

В ходе учебного процесса участники программы прорабатывают ключевые направления повышения производительности труда для конкретного предприятия, а также разрабатывают план по его реализации. Это позволяет руководителям предприятий сфокусироваться на получении новых навыков и компетенций в условиях проведения масштабных производственных преобразований, внедрения организационных и технологических инноваций, способствующих повышению производительности труда.

С 2020 года обучение по программе проводится в дистанционном формате в режиме реального времени и записью занятий.

Нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости» будет реализован в России до конца 2030 года. Он направлен на увеличение производительности труда, оптимизацию процессов предприятий и сокращение их издержек, снижение себестоимости и повышение качества продукции, повышение квалификации сотрудников и обеспечение эффективной занятости.