Строительство детских садов в Кузбассе ускорят за счет бережливых технологий

Строительство новых детских садов в Кузбассе ускорят за счет внедрения бережливых технологий: один из крупных подрядчиков стал участником национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» и повысил выработку более чем на 10 процентов всего за три месяца. Об этом ТАСС сообщил руководитель Регионального центра компетенций (РЦК) Дмитрий Перекрестов.

«Раньше около трех суток приходилось ожидать, пока залитый бетон в железобетонных конструкциях приобретет нужную прочность, чтобы продолжать работу. И мы решили попробовать технологию, которую обычно применяют в зимний период, подогрев бетона, это ускорило процесс на семь часов», — рассказал глава РЦК.

В результате, по его словам, удалось вдвое сократить число работников, занятых монтажом железобетонных каркасов, и направить их на другие участки.

Кроме того, благодаря организации рабочих мест по принципам бережливого производства, определению четкой последовательности работ на стройплощадке и введению системы наставничества временные потери на разных участках удалось сократить от 10 до 99 процентов.

Нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости» будет реализован в России до конца 2030 года. Он направлен на увеличение производительности труда, оптимизацию процессов предприятий и сокращение их издержек, снижение себестоимости и повышение качества продукции, повышение квалификации сотрудников и обеспечение эффективной занятости.