Десятки калужских предприятий вошли в нацпроект по производительности труда

Десятки предприятий Калужской области вошли в национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости», переговоры по вовлечению новых компаний продолжаются. Об этом сообщил руководитель Агентства развития бизнеса Стефан Перевалов, его слова приводятся на официальном портале региональных органов власти.

По мнению Перевалова, нацпроект дает предприятиям три преимущества. «Первое — это собственно внедрение технологий бережливого производства. Предприятие получает полноценный аудит технологических процессов и консалтинг по внедрению бережливых технологий. Второе — сотрудники предприятия проходят бесплатное обучение на целой серии тренингов по бережливому производству. Также они получают возможность посетить нашу Фабрику процессов», — сказал он.

И третье преимущество, как утверждает глава Агентства развития бизнеса, — это возможность привлечь льготное финансирование в Фонде развития промышленности на модернизацию и развитие производств в размере до 300 миллионов рублей под 1 процент годовых.

Нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости» будет реализован в России до конца 2030 года. Он направлен на увеличение производительности труда, оптимизацию процессов предприятий и сокращение их издержек, снижение себестоимости и повышение качества продукции, повышение квалификации сотрудников и обеспечение эффективной занятости.