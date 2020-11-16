Сотрудникам воронежского предприятия выплатили миллион рублей долгов по зарплате

Сотрудникам воронежского автотранспортного предприятия «Борисоглебскавтотранс» вернули долг по зарплате. Об этом сообщается на сайте Роструда.

Сумма задолженности перед 27 работниками составила 1,1 миллиона рублей. Уточняется, что им не платили зарплату с апреля по август 2020 года.

Территориальный орган Роструда в Воронежской области принял меры для погашения выявленной задолженности. Виновных в нарушении трудового законодательства лиц привлекли к административной ответственности.

Ранее, в августе, сообщалось, что предприятия Приморского края, участвующие в национальном проекте «Производительность труда и поддержка занятости», собрались повысить сотрудникам зарплаты. Кроме того, компании смогут внедрить культуру бережливого производства и получить доступ к льготному финансированию на федеральном уровне.

Нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости» будет реализован в России до конца 2030 года. Он направлен на увеличение производительности труда, оптимизацию процессов предприятий и сокращение их издержек, снижение себестоимости и повышение качества продукции, повышение квалификации сотрудников и обеспечение эффективной занятости.