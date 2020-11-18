Сибирское предприятие нарастило объем производства на 71 процент

Компания «КПД-Газстрой» из Новосибирска нарастила объем производства на 71 процент благодаря участию в национальном проекте «Производительность труда и поддержка занятости». Об этом сообщает сайт «Деловой квартал НСК».

В качестве пилотного потока для реализации нацпроекта предприятие выбрало производство дорожных плит. На первом этапе сотрудники проанализированы потери, которые возникают в рабочем процессе: ожидание, излишние перемещения, перепроизводство и другие. Потом был разработан план мероприятий по их устранению: компания внедрила систему 5С и стандартизированные процедуры, ввела производственный анализ и другие методы бережливого производства.

В результате за полгода предприятие снизило незавершенное производство на 68 процентов, а время протекания некоторых процессов уменьшилось на 25 процентов.

Нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости» будет реализован в России до конца 2030 года. Он направлен на увеличение производительности труда, оптимизацию процессов предприятий и сокращение их издержек, снижение себестоимости и повышение качества продукции, повышение квалификации сотрудников и обеспечение эффективной занятости.