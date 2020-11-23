Башкирское предприятие отчиталось о результатах внедрения бережливых технологий

После внедрения бережливых технологий на предприятии «Уралмостострой» в Уфе сократилось количество случаев производственного травматизма: с пяти до одного. Это произошло за счет организации рабочего пространства по системе 5S, отчитался первый заместитель министра экономического развития и инвестиционной политики Башкирии Айрат Фахретдинов. Его слова приводит портал «Стерлеград.ру».

«Также за полгода на пилотном участке удалось снизить производство брака на 55,9 процента и сократить время протекания процесса производства в 7,4 раза. Выработка на одного сотрудника в смену увеличилась на 33,3 процента. Кроме того, потенциальный экономический эффект от реализации мероприятий составил 4,6 миллиона рублей в год», — добавил Фахретдинов.

Пилотным проектом для внедрения бережливых инструментов на предприятии выбрали производство дорожных плит, поскольку в структуре продукции, произведенной за прошлый год, дорожные плиты занимают 59 процентов.

Бережливые технологии на «Уралмостострой» внедряются в рамках реализации национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости», который будет реализован в России до конца 2030 года. Он направлен на увеличение производительности труда, оптимизацию процессов предприятий и сокращение их издержек, снижение себестоимости и повышение качества продукции, повышение квалификации сотрудников и обеспечение эффективной занятости.