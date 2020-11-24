Ставропольский завод нарастил выпуск химических реагентов

Завод стабилизаторов полимеров в Ставропольском крае нарастил объем выпуска химических реагентов. Об этом сообщает «Ставропольская правда».

Завод является участником национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» и с помощью экспертов Регионального центра компетенций активно внедряет принципы бережливого производства. «В перспективе на предприятии намерены увеличить объемы производства, что позволит повысить зарплату сотрудников и создать новые рабочие места», — сказал министр экономического развития региона Сергей Крынин.

Роста объемов производства удалось достичь за счет установки новой линии по производству стеаратов металлов. Эти вещества используются в промышленности при изготовлении мягких пластикатов и твердых изделий из ПВХ.

Мощность установленного оборудования — до десяти тонн готовой продукции в сутки. Используемый в линии способ «сухого производства» обеспечивает более высокое качество стабилизаторов.

Нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости» будет реализован в России до конца 2030 года. Он направлен на увеличение производительности труда, оптимизацию процессов предприятий и сокращение их издержек, снижение себестоимости и повышение качества продукции, повышение квалификации сотрудников и обеспечение эффективной занятости.