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Губернатор Ленобласти обратился к жителям по случаю Международного дня инвалидов

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Александр Дрозденко
Александр Дрозденко
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Многие из инвалидов наперекор судьбе стараются жить полной жизнью ― трудятся, достигают успехов в учебе и творчестве, занимаются физической культурой и спортом, принимают участие в общественных делах. Об этом губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко пишет в своем обращении по случаю Международного дня инвалидов. «Сегодня мы отмечаем Международный день инвалидов и отдаем дань уважения людям особой закалки, способным сохранять радость бытия, творить и созидать, несмотря на недуг», — подчеркнул глава региона.

«Подавая пример поразительной стойкости, оптимизма и силы духа, вы вдохновляете окружающих на достижение поставленных целей. Для правительства Ленинградской области решение проблем инвалидов, забота об их нуждах имеют первостепенное значение. Мы делаем и продолжим делать все, чтобы инвалиды были обеспечены должной медицинской помощью, имели все возможности для активной, творческой, полноценной жизни, — отмечет в своем обращении Александр Дрозденко. — От всей души желаю всем здоровья, счастья, осуществления планов, замыслов и мечтаний».

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