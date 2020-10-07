Ленобласть и Санкт-Петербург вместе решат проблему отходов

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, а также руководители «Интер РАО» Борис Ковальчук и Банка ВТБ Андрей Костин подписали соглашение о намерениях по созданию единого для двух регионов оператора по обращению с отходами. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе губернатора Ленобласти, где подчеркнули, что правительство региона последовательно добивается принятия комплексных и эффективных решений в сфере обращения с отходами.

Партнеры подтвердили свое намерение создать юридическое лицо в форме акционерного общества, которое может стать региональным оператором Санкт-Петербурга уже в 2021 году.

«При строительстве новых мусороперерабатывающих комплексов на территории Ленинградской области будут обязательно соблюдаться двойная санитарная зона и применяться самые современные технологии по переработке мусора», — подчеркнул Александр Дрозденко. Глава региона отметил, что подписанное соглашение означает единые правила, финансирование и технологии переработки, которые придут на смену свалкам и полигонам. Участие Банка ВТБ и «Интер РАО» в этом процессе подтверждает его обеспечение финансами и технологиями.

Александр Дрозденко поблагодарил губернатора Санкт-Петербурга и представителей бизнес-сообщества за готовность сообща решать вопросы переработки отходов.

Соглашение предусматривает информационный обмен, разработку совместных инвестиционных программ, синхронизацию региональных территориальных схем и актуализацию ранее заключенных договоренностей в сфере обращения с ТКО между регионами.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко еще в июне 2020 года во время видеоконференции с президентом Путиным предложил дать право Санкт-Петербургу и области иметь единого оператора по обращению с отходами.