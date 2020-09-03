Ленобласть нарастила объемы финансовой поддержки бизнеса несмотря на пандемию

Ленинградский форум для предпринимателей «Энергия возможностей» проходит в этом году в дистанционном формате. Онлайн-площадка собрала около 5 тысяч участников со всей России. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе правительства региона.

На форуме было отмечено, что ежегодно Ленобласть наращивает объемы прямой финансовой поддержки предпринимателей. Так, в 2018 году на эти цели было направлено — 505 миллионов рублей, в 2019 — 959 миллионов рублей, в 2020 году почти 1,5 миллиарда рублей, где региональная часть составляет 1 миллиард 151 миллиона рублей. Большая часть средств была связана с принятием оперативных решений в период пандемии. В областном законе «О социальных гарантиях жителям Ленинградской области» предлагается закрепить ежегодное увеличение финансовой поддержки бизнеса на сумму не менее 500 миллионов рублей.

«Ленинградская область в период пандемии оказалась одним из локомотивов в России. Мы разработали метод "светофор" — снимали и вводили ограничения для бизнеса в зависимости от уровня заболеваемости в районе. Это позволило нам распределять риски, дать возможность предпринимателям работать. Многие жители Санкт-Петербурга приезжали к нам за товарами и услугами, и сегодня мы отмечаем рекордный рост розничного товарооборота. В регионе выросла численность занятых в малом бизнесе на 12 процентов, а в августе на 21 процент стало больше средних предприятий», — сказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Глава региона особо подчеркнул, что в Ленинградской области не планируется ужесточение «антикоронавирусных» мер для бизнеса.

В период пандемии в регионе был принят ряд оперативных мер: работа «горячей линии», снижение налоговых ставок по упрощенной системе налогообложения, патентной системе налогообложения, отсрочка платежей по аренде государственного и муниципального имущества, кредитные каникулы по микрозаймам, внедрение новых финансовых продуктов по сниженной процентной ставке, субсидия работодателям на неотложные нужды, социальные выплаты индивидуальным предпринимателям, самозанятым гражданам и их несовершеннолетним детям.

По словам заместителя министра экономического развития России Татьяны Илюшниковой, принявшей участие в форуме, важным элементом в ситуации пандемии коронавируса стало партнерство руководства Ленобласти с бизнесом, возможность и желание региональных властей брать на себя ответственность и быстро реагировать.

«Во взаимодействии с Ленинградской областью мы для себя определяли лучшие практики, подходы, инструменты, брали лучшее, мониторили международный опыт. 1,5 миллиарда рублей было выделено из бюджета Ленинградской области, не дожидаясь федеральных мер поддержки. Мы также направили в область 2,5 миллиарда рублей. Но на пике ситуации скорость реакции — заслуга губернатора. Примеры и лучшие практики Ленинградской области тоже дали нам ориентиры и возможности вырабатывать оперативные решения», — отметила Татьяна Ильюшникова.

Ленинградский бизнес-форум «Энергия возможностей» проходит уже в шестой раз. В этом году на его онлайн-площадке эксперты, предприниматели, представители власти обсуждают актуальные проблемы развития предпринимательства, практики и тренды развития и продвижения бизнеса, digital-технологии для привлечения новых клиентов, выход на международные рынки, антикризисные решения и восстановление бизнеса. Мероприятие проходит в рамках реализации национального проекта «Малый, средний бизнес и поддержка предпринимательской инициативы».

Организаторами выступают министерство экономического развития России, правительство Ленинградской области, Фонд поддержки предпринимательства Ленинградской области и Корпорация «Синергия».