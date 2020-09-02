Экономика
 
Новая, персональная
Попробовать
Последние новости
Путин пообещал дать воду в Крым
Актер из «Звездных войн» обвинил Disney в расовой дискриминации
Меркель прокомментировала данные о Навальном и «Новичке»
Мировой экономике предсказали восстановление шаг за шагом
Назван самый популярный смартфон в мире
Россиянам раскрыли гарантированный способ попасть в Европу при закрытых границах
Разъяренный слон растоптал по ошибке зашедшего в лес мужчину
15-летняя девушка решила повторить челлендж для TikTok и умерла
Правительство Украины попросило «сбрить бороды» князьям на гривнах
Берлинская клиника обнародовала новые данные о состоянии Навального
Новости партнеров

Ленобласть и «ФосАгро» договорились о новом совместном проекте

Перейти в «Мою Ленту»
Кадр: 47channel.ru

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и генеральный директор компании «ФосАгро» Андрей Гурьев подписали соглашение о социально-экономическом партнерстве до 2022 года. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе правительства региона.

Соглашение направлено на укрепление эффективного партнерства, выстроенного между группой «ФосАгро» и правительством Ленинградской области в реализации инвестиционных, социальных и благотворительных программ в регионе, проектов в области экологии, охраны труда и промышленной безопасности. Договоренность будет действовать до конца 2021 года и может быть пролонгирована по согласованию сторон.

«Компания "ФосАгро" пришла в регион со своими социальными программами по поддержке медицины и образования, культуры и спорта, корпоративной жилищной программой. Совсем скоро в Волхове появится новый современный завод, созданный с применением наилучших доступных технологий и с максимальным учетом экологической безопасности», — подчеркнул губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

«ФосАгро» в 2019 году начала реализацию крупного инвестиционного проекта по строительству нового современного комплекса по производству фосфорсодержащих удобрений и энергоустановки в Волхове. Объем инвестиций оценивается на уровне 28 миллиардов рублей. Пуск ключевых производств запланирован в следующем году.

В Ленинградской области созданы благоприятные условия для развития бизнеса, и именно этим фактором был во многом обусловлен выбор места строительства нового производства, отметил генеральный директор компании «ФосАгро» Андрей Гурьев. «Мы высоко ценим сложившуюся атмосферу постоянного конструктивного диалога с руководством Ленинградской области. Все работы реализуются в соответствии с планом, идем даже с небольшим опережением», — подчеркнул Андрей Гурьев.

Объем финансирования природоохранных мероприятий, проводимых компанией, постоянно увеличивается. Более 800 миллионов рублей, в соответствии с соглашением, на это направление будет направлено в 2020 году, на программы повышения промышленной безопасности и охраны труда — более 163 миллионов рублей.

Еще 130 миллионов рублей будет направлено до конца года на финансирование социальных и благотворительных программ на территории города, района и Ленинградской области. Среднемесячная заработная плата работников Волховского комплекса в 2020 году превысит среднюю по Ленинградской области и составит не менее 65,78 тысячи рублей при соблюдении всех социальных гарантий и льгот.

Губернатор Ленинградской области также обратил внимание на активную поддержку, оказанную «ФосАгро» медицинским и социальным учреждениям Волхова в период пандемии коронавирусной инфекции.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Губернатор Ленинградской области рассказал о заражении коронавирусом
В Ленобласти несмотря на эпидемию отремонтируют 200 километров дорог региона
Расщедрились
Другие материалы рубрики
Экономика00:0130 августа

Синий богатырь

Стаханов разогнал экономику СССР и стал любимцем Сталина. За что его ненавидели простые люди?
18:40Сегодня

Мировой экономике предсказали восстановление шаг за шагом

18:21Сегодня

У «Газпрома» попросили бесплатный газ для Вечных огней

17:43Сегодня

Украина избавится от старых денег

Экономика00:0518 августа
Тревор Милтон

Заряженный враг

У Илона Маска появился мощный соперник. Конкурент Tesla покоряет мир и стоит миллиарды
17:23Сегодня

Курс рубля упал после новостей о Навальном и «Новичке»

16:24Сегодня

Путин пообещал дать воду в Крым

15:46Сегодня

Казахстан заподозрили в наживании на России

Экономика11:43 1 сентября

«СПГ — своими силами»

Новые заводы СПГ компаний «Новатэк» и «Коксохиммонтаж» положительно повлияют на экономику и экологию
15:28Сегодня

Европейскую экономику настигла новая беда

15:09Сегодня

Богатейшие люди мира начали закладывать имущество

14:42Сегодня

Подсчитаны многомиллиардные потери российских авиакомпаний

Россия
Коллекторы захотели сделать сына россиянки рабом в ауле за долг в 14 тысяч
Что изменится в жизни россиян с 1 сентября
Главное о коронавирусных ограничениях в школах и новых правилах для бизнесменов
Историк подтвердил принадлежность Курил России
«Возьмут полотенце, засунут в него кусок мыла и изобьют»
Минобороны объявило о победе над дедовщиной. Как она появилась и что о ней думают солдаты-срочники?
В Крыму приготовились к худшему из-за засухи
«Ее вытащили с того света»
Врачи спасли маленькую Алет от смерти. Чтобы вернуть ей нормальную жизнь, нужна ваша помощь
МВД закрыло дело покончившего с собой из-за куста конопли пенсионера
Все материалы
Мир
Мужчина остался в гостях у знакомой семьи и убил двух детей
Индийский Сталинград
Почему мир забыл одно из самых важных сражений Второй мировой и что о нем помнят очевидцы
Трамп предрек США революцию
Оппозиция Черногории назвала ошибкой санкции против России
Роза пустыни
Стильная, смелая, прогрессивная: как мир полюбил жену Башара Асада и за что возненавидел ее
ВОЗ похвалила шведскую стратегию борьбы с коронавирусом
Синдзо АбэПремьер-министр Японии ушел в отставку
Он считал себя другом Путина и годами пытался вернуть Курилы. Но так и не смог
Все материалы
Бывший СССР
Красно-белые идут
Кто воевал под флагом белорусской оппозиции и почему он так раздражает Лукашенко
«Вопли стояли душераздирающие»
Пытки, боль и немного надежды. Что происходит за стенами изолятора на Окрестина в Минске
«Лукашенко нас сильно недооценил»
Как женщины в Белоруссии стали мощной силой протестного движения
Все материалы
Экономика
Украина избавится от старых денег
Синий богатырь
Стаханов разогнал экономику СССР и стал любимцем Сталина. За что его ненавидели простые люди?
Курс рубля упал после новостей о Навальном и «Новичке»
Тревор МилтонЗаряженный враг
У Илона Маска появился мощный соперник. Конкурент Tesla покоряет мир и стоит миллиарды
Путин пообещал дать воду в Крым
«СПГ — своими силами»
Новые заводы СПГ компаний «Новатэк» и «Коксохиммонтаж» положительно повлияют на экономику и экологию
Ленобласть и «ФосАгро» договорились о новом совместном проекте
Все материалы
Силовые структуры
«Крики детей были самыми страшными звуками той ночи»
Лучший пароход СССР затонул, столкнувшись с сухогрузом. 423 человека погибли из-за ошибок капитанов
Все материалы
Наука и техника
Тухлые «консервы» Гитлера
Как начиналась Вторая Мировая война: уникальные снимки немецких захватчиков
Один из концептов B-21 RaiderЛетающая смерть
США создают уничтожителя С-400 «Триумф». Чем ответит Россия?
Проклятье строителей коммунизма
Почему многоэтажки стали национальным бедствием России и что с ними делать
Кровавые земли
Как Украина переживала геноцид, пока Красная армия сражалась с Гитлером: редкие кадры Второй мировой
Все материалы
Спорт
Лионель МессиВыход есть
Месси — легенда «Барселоны». Почему он уходит из клуба спустя 20 лет?
Поднялся с колен
Поветкин сотворил чудо. Он дважды побывал в нокдауне, а после свалил чемпиона одним ударом
Камила Валиева«Она вне конкуренции»
Тутберидзе готовит к Олимпиаде новую звезду. Камила Валиева должна затмить Загитову и Косторную
Трофим Ломакин«У него было звериное чутье»
Советский силач бил рекорды и выиграл Олимпиаду. Но испытание славой привело его в тюрьму
Все материалы
Культура
Раскрыты подробности смерти писателя Владислава Крапивина
Группа «Блестящие»Руки вверх, лодочник
Жанна Фриске, новый Борис Моисеев и астральная сестра Цоя: кто развлекал Россию в год фильма «Брат»
Отец Цоя опроверг сведения о письме Путину с просьбой запретить фильм о сыне
«Десять тысяч упоротых рыл»
 
Любимой группой Жириновского оказался «Сектор Газа»
«Вместе с Советским Союзом рухнула и национальная идея»
1997 год в российском шоу-бизнесе: от фильма «Брат» до «Мумий Тролля»
Prodigy удивились отсутствию смертей на безумном концерте в Москве
Все материалы
Интернет и СМИ
Шоу «Что было дальше?» покинул популярный комик
Публичная порка
Мошенники придумали новый способ разорять российские компании. Как их остановить?
Netflix полностью локализуют в России
«Предохраняться? А зачем?»
Рожать в школе, сражаться за парней и терпеть насилие — чему на самом деле учит шоу «Беременна в 16»
Ведущий шоу «Умницы и умники» раскритиковал современных студентов
«На россиянах наживаются»
Российские пользователи страдают от цензуры на YouTube. Как это исправить?
Женщина провалилась сквозь пол и ворвалась в вирусное видео
Все материалы
Ценности
Полуголый король
Карточные долги, десятки наложниц и роскошные вечеринки: как живет правитель Таиланда
Центр удовольствия
Как находчивые мужчины научились разорять богатых женщин: история универмагов
«Король для бедных»
Как правитель Марокко скупает дворцы и роскошные автомобили, пока его народ голодает
Все материалы
Путешествия
Любви палата
Золото, интриги и смерть любовника: какие тайны кроются за стенами дворца Екатерины Великой
Деньги на ветер
Хрустальные вазы, мрамор и золотые троны: как принцы и миллиардеры отдыхают в частных самолетах
Россияне массово хлынули в Абхазию после открытия границ
Что происходит на курортах республики и чем ей грозит резкий наплыв отдыхающих?
Все материалы
Из жизни
«Вечно молодая» 53-летняя женщина назвала проверенный способ быстро похудеть
«Блат здесь развит еще сильнее, чем в России»
История россиянки о жизни в Италии
Женщина стала мультимиллионершей и еще 25 лет работала в супермаркете
«Я позволял себе шалость»
Детский дом, работа в цирке и дружба с гангстерами: история легендарного поддельщика картин
Мужчина заподозрил мать в одержимости призраками и отрубил ей голову
«Большинство местных думают, что земля плоская»
История россиянина, который переехал на Филиппины и увидел их с неприглядной стороны
Невеста перенесла сердечный приступ на собственной свадьбе
Все материалы
56-летний Volvo превратили в карбоновый спорткар
Всё о новом Mercedes-Benz S-Class
Самые важные и интересные факты о новом поколении флагманского седана Mercedes-Benz
Раскрыт новый Mercedes-Benz S-Class
Новый Rolls-Royce Ghost
Всё, что нужно знать о самой технологичной модели британской марки
На «заводе будущего» стартовала сборка нового Mercedes-Benz S-Class
Тест кроссовера Opel Grandland X
Знакомимся с франко-немецким вседорожником, с которым Opel вернулся в Россию
Появилось изображение нового спорткара Nissan Z
Все материалы
Дом
Квартиру Шостаковича выставили на продажу за 89 миллионов рублей
«Мне казалось, что весь беспредел позади»
История ветерана ФСБ, которая с трудом накопила на квартиру, но потеряла деньги и жилье
Москвичи обоготворили общественные туалеты
Теперь живите с этим
Рублевка, соседство с Януковичем и гигантский забор: где бы мог обосноваться Лукашенко в России
Жителей российского города обязали платить за дождь и снег
«Человек задохнулся в собственной квартире»
Как жители российских новостроек теряют здоровье и рискуют жизнью в борьбе с коммунальщиками
В Петербурге уничтожили исторический фасад ради магазина
Все материалы
Культпросвет
«Да, рай на земле есть»
Сколько на самом деле получают библиотекари и музейные работники
Мединский рассказал об устранении прежних «идеологических кренов»
Дом Палибина в Москве решили передать НКО
«Солнцемяч»Мяч не горяч
Симбиоз скульптуры и живописи на выставке «Солнцемяч»
Культурные коллекторы
Студии взяли у властей деньги на фильмы, которые не сняли. Пора возвращать долги
Культура в топе
Россияне оценили деятельность Минкульта
В Катыни откроется мемориал жертвам политических репрессий
Все материалы
Нацпроекты
Акция «Сохраним лес» началась на Камчатке
Кризисный разум
Россия отказывается от мегапроектов и экономит на технологиях. К чему это приведет?
В Москве завершился всероссийский конкурс артистов симфонического оркестра
«Пробирка будет привязана к человеку, а он — к приложению»
Что нужно знать о первой в мире вакцине от коронавируса? Отвечают ее создатели
Мишустин утвердил правила субсидирования железнодорожных перевозок контейнеров
Капитальное вложение
Российские власти хотят дать больше денег на железнодорожную мегастройку. Как она поможет экономике?
Крым досрочно выполнил показатель нацпроекта по производительности труда
Все материалы