Ленобласть и «ФосАгро» договорились о новом совместном проекте

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и генеральный директор компании «ФосАгро» Андрей Гурьев подписали соглашение о социально-экономическом партнерстве до 2022 года. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе правительства региона.

Соглашение направлено на укрепление эффективного партнерства, выстроенного между группой «ФосАгро» и правительством Ленинградской области в реализации инвестиционных, социальных и благотворительных программ в регионе, проектов в области экологии, охраны труда и промышленной безопасности. Договоренность будет действовать до конца 2021 года и может быть пролонгирована по согласованию сторон.

«Компания "ФосАгро" пришла в регион со своими социальными программами по поддержке медицины и образования, культуры и спорта, корпоративной жилищной программой. Совсем скоро в Волхове появится новый современный завод, созданный с применением наилучших доступных технологий и с максимальным учетом экологической безопасности», — подчеркнул губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

«ФосАгро» в 2019 году начала реализацию крупного инвестиционного проекта по строительству нового современного комплекса по производству фосфорсодержащих удобрений и энергоустановки в Волхове. Объем инвестиций оценивается на уровне 28 миллиардов рублей. Пуск ключевых производств запланирован в следующем году.

В Ленинградской области созданы благоприятные условия для развития бизнеса, и именно этим фактором был во многом обусловлен выбор места строительства нового производства, отметил генеральный директор компании «ФосАгро» Андрей Гурьев. «Мы высоко ценим сложившуюся атмосферу постоянного конструктивного диалога с руководством Ленинградской области. Все работы реализуются в соответствии с планом, идем даже с небольшим опережением», — подчеркнул Андрей Гурьев.

Объем финансирования природоохранных мероприятий, проводимых компанией, постоянно увеличивается. Более 800 миллионов рублей, в соответствии с соглашением, на это направление будет направлено в 2020 году, на программы повышения промышленной безопасности и охраны труда — более 163 миллионов рублей.

Еще 130 миллионов рублей будет направлено до конца года на финансирование социальных и благотворительных программ на территории города, района и Ленинградской области. Среднемесячная заработная плата работников Волховского комплекса в 2020 году превысит среднюю по Ленинградской области и составит не менее 65,78 тысячи рублей при соблюдении всех социальных гарантий и льгот.

Губернатор Ленинградской области также обратил внимание на активную поддержку, оказанную «ФосАгро» медицинским и социальным учреждениям Волхова в период пандемии коронавирусной инфекции.