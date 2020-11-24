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В Ленобласти главу комитета по молодежной политике выберут по конкурсу

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Фото: lenobl.ru

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал указ, согласно которому председатель комитета по молодежной политике будет определяться на конкурсной основе. Об этом говорится в сообщении администрации региона.

Участникам конкурса необходимо ответить на 40 вопросов теста, выступить с самопрезентацией на тему «Я — руководитель органа исполнительной власти Ленинградской области», а также пройти индивидуальное собеседование.

Кандидат на должность руководителя комитета должен представить конкурсной комиссии свои предложения по анализу ситуации в отрасли в регионе, обозначить имеющиеся проблемы и предложить организационные и экономические меры по улучшению основных показателей деятельности комитета по молодежной политике.

В состав конкурсной комиссии, наряду с чиновниками, войдут представители координационно-совещательных молодежных органов при губернаторе, а также независимые специалисты-эксперты.

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