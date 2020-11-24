В Ленобласти главу комитета по молодежной политике выберут по конкурсу

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал указ, согласно которому председатель комитета по молодежной политике будет определяться на конкурсной основе. Об этом говорится в сообщении администрации региона.

Участникам конкурса необходимо ответить на 40 вопросов теста, выступить с самопрезентацией на тему «Я — руководитель органа исполнительной власти Ленинградской области», а также пройти индивидуальное собеседование.

Кандидат на должность руководителя комитета должен представить конкурсной комиссии свои предложения по анализу ситуации в отрасли в регионе, обозначить имеющиеся проблемы и предложить организационные и экономические меры по улучшению основных показателей деятельности комитета по молодежной политике.

В состав конкурсной комиссии, наряду с чиновниками, войдут представители координационно-совещательных молодежных органов при губернаторе, а также независимые специалисты-эксперты.