Ленобласть приготовилась к празднованию 800-летия Александра Невского

В 2021 году в городе Тихвин Ленинградской области откроется новая библиотека, в Выборге вновь состоится рыцарский турнир, а в Гатчине — симфонический фестиваль «Дым над водой». Эти мероприятия состоятся в рамках празднования 800-летия Александра Невского. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе главы Ленинградской области, где подчеркнули, что на поддержку культуры региона в 2021 году областной бюджет выделит свыше 4 миллиарда рублей.

На приобщение населения региона к чтению будет отпущено 94,6 миллиона рублей — включая пополнение, модернизацию и оцифровку библиотечных фондов, ремонт помещений и приобретение нового оборудования для областных библиотек. В 2020 году на 2 процента выросла обеспеченность населения услугами библиотек, а объем библиотечных фондов увеличился на 1,1 процента. В проектах государственных библиотек Ленинградской области приняли участие около 4,9 тысячи человек.

На сохранение памятников истории и культуры в областной казне предусмотрено 388 миллионов рублей. В 2021 году масштабные реставрационные работы продолжатся в Выборге, здесь же готовится проектирование квартала Сета Солберга. В Новой Ладоге начнется восстановление храмового комплекса Климента Римского и Петра Александрийского, а также реставрация музея в одном из купеческих особняков города. Реставрационные работы пройдут сразу на нескольких объектах в Тихвинском районе и в усадьбе «Рождествено» — в доме Владимира Набокова.

В 2021 году 535,5 миллиона рублей из областного бюджета будут направлены на развитие музейной деятельности. В том числе, на реставрацию музейных предметов, организацию выставок, пополнение фондов, строительство и реконструкцию областных музеев. Специалистами в этом году зафиксировано свыше 1 миллиона 180 посещений музеев Ленинградской области.

Поддержка коллективов народного творчества, проведение фестивалей и конкурсов, организация культурно-массовых мероприятий в следующем году составит 1,9 миллиарда рублей. С начала текущего года в регионе в онлайн и офлайн форматах прошли 135 культурно-массовых мероприятий при поддержке Ленинградской области. Их посетили 304,1 тысячи человек.

Еще около 1,2 миллиарда рублей будут направлены в виде субсидий муниципальным образованиям Ленинградской области — выделенные средства пойдут, в том числе, на капитальный ремонт объектов культуры, укрепление материально- технической базы муниципальных учреждений культуры: приобретение костюмов для творческих коллективов и автотранспорта.