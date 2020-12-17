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Прокуратура начала проверку после жалобы Путину на невыдачу бесплатных лекарств

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Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Прокуратура Рязанской области начала проверку информации о невыдаче больным препаратов от коронавируса, о которой президенту России Владимиру Путину сообщили в ходе пресс-конференции. Об этом ТАСС рассказала пресс-секретарь регионального ведомства Юлия Ромашкина.

«Будет найден гражданин, который, возможно, не получил этого лечения, и установлены все обстоятельства», — сказала собеседница агентства.

Ромашкина уточнила, что регионом закуплены необходимые лекарства, они должны распределяться муниципальными властями.

Помимо этого свою проверку начал Росздравнадзор. По данным ведомства, в регионе закуплено лекарств для больных COVID-19 на 39 миллионов рублей. Получена 41 тысяча упаковок с медикаментами, 1860 амбулаторным пациентам выдано 4800 пачек.

В ходе своего выступления Путин зачитал письмо от жителя небольшого населенного пункта в Рязанской области. Он написал, что до них «бесплатные лекарства никак не доходят», и возмутился, что больным с подтвержденным COVID-19 приходится лечиться за свой счет. «Где деньги?» — спросил гражданин президента.

В ответ Путин отметил, что власти выделили регионам пять миллиардов рублей на закупку медикаментов, которые должны выдаваться зараженным, которые проходят терапию на дому. Рязанская область получила средства в полном объеме. Глава государства призвал разобраться в ситуации.

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