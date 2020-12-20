Солгавшая Путину журналистка оказалась не журналисткой

Солгавшая президенту России Владимиру Путину во время большой пресс-конференции директор издания «МК в Рязани» Александра Безукладова оказалась не журналисткой. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Руководитель рязанского отделения Союза журналистов Галина Зайцева заявила, что организация проведет проверку после выступления Безукладовой. Во время пресс-конференции она держала табличку с надписью «Я беременна», однако ее вопрос никак не был с этим связан.

Зайцева отметила, что Безукладова не является профессиональным журналистом. «Она медиаменеджер, руководитель, но она не журналист сама. Она не состоит в Союзе журналистов России. Я впервые встречаюсь с такой ситуацией, на моей памяти еще не было такого случая», — отметила она. Зайцева добавила, что по поводу поступка Безукладовой состоится собрание, однако, так как она не является членом организации, ее нельзя оттуда исключить.

Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев назвал поведение солгавшей Путину во время пресс-конференции журналистки неэтичным и усомнился в ее профессионализме.

Ранее первый замглавы комиссии по СМИ Общественной палаты России, президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич призвал сурово наказать Безукладову. Он заявил, что за «беспардонную ложь и фальсификации» ей нужно «вмазать».

Рязанская журналистка, директор издания «МК в Рязани» Александра Безукладова во время пресс-конференции стояла с плакатом «Я беременна». Когда ей позволили задать вопрос, она попросила Путина присвоить вице-губернатору Рязанской области Игорю Грекову звание Героя России «за спасение семи человек во время пожара». Позже в СМИ появилась информация, что вместо чиновника всю работу выполнили пожарные.

Путин решил уточнить, какое отношение к вопросу имеет ее беременность. Журналистка объяснила, что специально выбрала «яркую» табличку, чтобы ее, наконец, заметили. «Понятно, вы нас надули», — ответил президент.