На задавшую вопрос Путину журналистку ополчились из-за фразы о тумане и смоге

Жители Магнитогорска ополчились на журналистку газеты «Магнитогорский металл» Ольгу Балабанову, задавшую вопрос президенту России Владимиру Путину, и потребовали лишить ее аккредитации, а также оштрафовать. Соответствующая петиция опубликована на сайте change.org.

Обращение подписали свыше 400 человек. В заявлении говорится, что Балабанова сказала главе государства, будто жители города принимают туман за смог. Горожан возмутило это заявление, так как они регулярно жалуются на едкий запах, а в воздухе фиксируют превышение показателей предельно допустимой концентрации вредных веществ.

Балабанова в ходе ежегодной пресс-конференции главы государства спросила Путина о мусорной реформе. Отвечая на ее вопрос, президент также расспросил журналистку о чистоте воздуха в городе. «Пусть меня растерзают жители, но многие принимают туман за выбросы», — сказала Балабанова. Президент при этом подчеркнул, что на уменьшение выбросов было направлено много денег и необходимо обратить внимание на проблему. Он пообещал проработать этот вопрос.

Ежегодная пресс-конференция Путина прошла 17 декабря. Мероприятие продолжалось 4 часа 29 минут. За это время глава государства ответил более чем на 50 вопросов журналистов, а также обращений, поступивших в колл-центр от граждан.