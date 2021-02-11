В Кремле огорчились из-за утечек со встречи Путина с главредами СМИ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков огорчился из-за того, что детали беседы на закрытой встрече Владимира Путина с главредами и руководителями российских СМИ утекли в прессу. Его слова приводит «Интерфакс».

«К нашему сожалению, некоторые участники встречи не преминули поделиться результатами беседы, по-русски говоря, просто слили какую-то часть беседы моим коллегам. Мы в этой связи сожалеем», — отметили в Кремле.

По его словам, закрытый формат встречи был выбран для возможности спокойно высказаться и обсудить актуальные темы. Песков подчеркнул, что подобные утечки «не укрепляют атмосферу нашего доверия».

Представитель президента также обратился к тем, кто рассказал прессе подробности беседы, выразив надежду, что в будущем они будут соблюдать закрытость встречи согласно договоренностям.

Встреча с главными редакторами российских СМИ прошла 10 февраля. Из-за пандемии встречу провели в формате видеоконференции. Среди участников были представители телевизионных, печатных СМИ и радиостанций, а также интернет-изданий.