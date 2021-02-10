Путин проведет закрытую встречу с главредами российских СМИ

Президент России Владимир Путин проведет закрытую встречу с главными редакторами российских СМИ. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

По данным издания, встреча состоится вечером в среду, 10 февраля. Как отметил Песков, мероприятие будет непубличным.

Из-за пандемии встреча пройдет в формате видеоконференции. По словам представителя Кремля, участвовать в ней будут представители как телевизионных, печатных СМИ и радиостанций, так и интернет-изданий.

Ранее в феврале Путин встретился с лауреатами конкурса «Учитель года». Во время беседы он прокомментировал отношение социальных сетей к пользователям.

По мнению президента, современные информационные платформы «все больше и больше начинают управлять сознанием»: изучив интересы пользователя, они показывают ему те материалы, которые считают нужным. Из-за этого, по мнению лидера государства, человек начинает принимать решения, даже не осознавая, что им руководят.