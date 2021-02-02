Путин оценил работу системы образования во время пандемии

Россия в целом достойно проходит испытания, связанные с пандемией коронавируса, это касается и работы системы образования, заявил президент Владимир Путин на встрече с лауреатами Всероссийского конкурса «Учитель года России — 2020». Об этом сообщает ТАСС во вторник, 2 февраля.

«Не все было гладко и идеально, но в целом наша система образования, вообще наша страна, на всех уровнях через испытания проходит достойно», — сказал он.

Глава государства также подчеркнул, что учительский труд вызывает особое уважение, так как именно он может раскрыть таланты ученика и «заложить базовые ценности».

«Роль наставника в воспитании и образовании остается, и, я убежден, останется еще на долгие годы, навсегда останется, важнейшей и определяющей», — заключил он.

В конце января Путин объявил об отступлении пандемии и улучшении эпидемиологической обстановки. Ранее он отмечал эффективную работу системы здравоохранения с самого начала эпидемии.