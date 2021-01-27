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Путин дал прогноз по развитию пандемии коронавируса

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Владимир Путин
Владимир Путин
Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Пандемия коронавируса может затянуться, поэтому нужны новые меры для борьбы с ней. Такой прогноз по развитию глобальной ситуации с COVID-19 дал президент России Владимир Путин в ходе Давосского форума, передает ТАСС.

«Эпидемия будет затягиваться, будут сохраняться ее неконтролируемые очаги, она не имеет границ», — заявил глава российского государства.

25 января Владимир Путин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в России. По его словам, улучшение эпидемиологической ситуации дает возможность аккуратно снимать ограничения.

За последние сутки в РФ впервые с конца октября выявили меньше 18 тысяч случаев заражения коронавирусом — 17 741. Всего с начала пандемии зафиксировано 3 774 672 случая COVID-19.

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