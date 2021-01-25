Путин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в России

Президент Владимир Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в России стабилизируется. Об этом сообщает РИА Новости в понедельник, 25 января.

По его словам, улучшение эпидемиологической ситуации дает возможность

аккуратно снимать ограничения.

Глава государства также поблагодарил московские власти за работу по борьбе с коронавирусом.

За последние сутки в России впервые с ноября выявили меньше 20 тысяч случаев заражения коронавирусом — 19 290. Больше всего заражений зафиксировали в Москве (2382), Санкт-Петербурге (2116), Московской области (1163). Меньше всего — в Еврейской автономной области (16), Туве (9) и Ненецком автономном округе (3).