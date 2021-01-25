В России впервые с ноября выявили менее 20 тысяч случаев коронавируса

В России впервые с ноября выявили меньше 20 тысяч случаев заражения коронавирусом за сутки — 19 290. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции в своем Telegram-канале.

Так, за последние сутки больше всего заражений зафиксировали в Москве (2382), Санкт-Петербурге (2116), Московской области (1163). Меньше всего — в Еврейской автономной области (16), Туве (9) и Ненецком автономном округе (3).

На протяжении двух месяцев в стране фиксировали от 20 тысяч до почти 30 тысяч зараженных. В последний раз 11 ноября 2020 года статистика была ниже привычных значений — тогда коронавирус подтвердился у 19 851 жителя.

Всего с начала пандемии зарегистрировано 3 738 690 заражений в 85 регионах.