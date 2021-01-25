В России выявили 19 290 новых случаев заражения коронавирусом

В России за последние сутки выявили 19 290 новых случаев коронавируса. С начала пандемии зарегистрировано 3 738 690 заражений в 85 регионах. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции в своем Telegram-канале.

Больше всего заражений зафиксировали в Москве (2382), Санкт-Петербурге (2116), Московской области (1163). Меньше всего — в Еврейской автономной области (16), Тыве (9) и Ненецком автономном округе (3).

За сутки умерли 456 пациентов. Общее число летальных исходов составило 69 918.

Суточный показатель выздоровления составил 19 003 человека. За весь период вылечились 3 150 763 человека.