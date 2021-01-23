Ученый рассказал о смысле прививаться сразу двумя вакцинами от коронавируса

Доктор биологических наук Алексей Аграновский рассказал о смысле прививаться сразу двумя вакцинами от коронавируса, передает Ura.ru.

«Если человек по каким-то причинам не поставил вторую дозу "Спутника V", то он может поставить другую вакцину», — прокомментировал ученый.

По его мнению, в этом качестве может выступить препарат «ЭпиВакКорона». Также Аграновский отметил, что можно привиться во второй раз «Спутником V», даже если немного нарушен рекомендованный интервал между дозами. Одновременно он подчеркнул, что все-таки лучше не экспериментировать с прививками и соблюдать рекомендованный режим вакцинации.

Ранее стало известно, что к марту британский штамм COVID-19 может стать самым распространенным в России. Такое мнение высказала биолог Анча Баранова. По ее словам, для заражения британским штаммом может быть достаточно пяти минут общения с инфицированным. В свою очередь вице-премьер Татьяна Голикова настаивает на том, что сейчас этот штамм не представляет угрозы для России.

Вакцинация от коронавируса в России началась 5 декабря 2020 года с врачей и учителей. 18 января стартовала массовая вакцинация. Прививку делают в основном двухкомпонентным препаратом «Спутник V»