Голикова оценила опасность британского штамма коронавируса для россиян

Британский штамм коронавируса в настоящее время не представляет угрозы для России. Так его опасность оценила вице-премьер Татьяна Голикова в эфире программы «Вести в субботу» на телеканале «Россия 1», передает «Интерфакс».

По ее словам, сейчас российские ученые проводят работу по детальному изучению данной мутации коронавируса.

«Мы с ним сейчас очень предметно работаем, пока мы никаких угроз для страны сейчас не видим», — заявила Голикова.

Ранее стало известно, что к марту британский штамм COVID-19 может стать самым распространенным в России. Такое мнение высказала биолог Анча Баранова. По ее словам, для заражения британским штаммом может быть достаточно пяти минут общения с инфицированным.

О появлении британского штамма стало известно в декабре 2020 года. Его обнаружили еще в сентябре, но активно распространяться он начал ближе к зиме. К настоящему моменту британский штамм обнаружен в 40 государствах, территориях и районах. В связи с новым вариантом COVID-19 многие страны мира, в том числе и Россия, временно прекратили авиасообщение с Великобританией.