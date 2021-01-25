Психотерапевт рассказал о влиянии страха на коронавирус

Психотерапевт Игорь Салынцев рассказал о влиянии страха на коронавирус в беседе с радио Sputnik.

По его словам, эмоциональное и психическое состояние человека отражается и на физиологии. «Нарастающая, излишняя тревожность, если ею не заниматься, не лечить, снижает уровень стойкости психики, снижает обменные процессы в организме и его силу. Соответственно, иммунитет будет снижаться, и уязвимость к разным патологиям будет усиливаться», — пояснил специалист.

Салынцев отметил, что вакцина от коронавируса является решением сразу двух проблем: препарат и защитит организм от COVID-19, и снизит уровень тревожности.

Также психотерапевт посоветовал не обращать внимание на слухи об инфекции и стараться получать информацию только из надежных источников. Он подчеркнул, что человек меньше тревожится и боится, когда он информирован.

Ранее сообщалось, что переболевшие коронавирусом в тяжелой форме могут испытывать посттравматический стресс, схожий с тем, что переживают участники боевых действий. Также многие испытывают стресс и депрессию на фоне пандемии COVID-19 из-за страха заразиться, опасений за родных и в результате изменения привычного уклада жизни.