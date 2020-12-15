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Названы увеличивающие риск смерти при коронавирусе факторы

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Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Специалисты назвали факторы, которые увеличивают риск смерти человека при коронавирусе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).

Согласно сообщению агентства, вероятность летального исхода значительно увеличивается в зависимости от таких дополнительных факторов, как возраст, индекс массы тела выше 30, мужской пол и уровень глюкозы. Отмечается, что эксперты из ФМБА создали математическую модель, которая поможет предсказывать тяжесть и течение коронавируса у пациента на основе определенных показателей, в том числе по скорости оседания эритроцитов и частоте дыхательных движений.

Ранее ученые Кейптаунского университета в ЮАР выяснили, что мужчины, зараженные коронавирусом, в три раза чаще нуждаются в интенсивной терапии, чем женщины, и имеют повышенный риск смерти. По их данным, мужчины на 39 процентов чаще умирают от COVID-19.

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