Россия
 
Последние новости
24-летний российский чемпион Европы погиб в автокатастрофе
Британцев призвали не скупать товары в магазинах после Brexit
Умерла 94-летняя звезда Instagram из России
Белоруссия захотела запустить производство своей вакцины от коронавируса
МиГ-29 ВВС Украины покрылись льдом
Нефтью Венесуэлы стали торговать анонимы из России
Переболевшие COVID-19 пожаловались на невозможность есть привычную еду
Москвичи вывезли китаянку в лес и потребовали 150 миллионов рублей 
Microsoft принудительно обновит старые Windows
Новости партнеров
Прослушать новость

Иммунолог объяснил данные о смертности от коронавируса в России

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Высокие показатели умерших от коронавируса в России вызваны нежеланием жителей идти в больницу на первом этапе заболевания. Так данные объяснил иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов, передает РИА Новости.

По словам специалиста, россияне обращаются к врачам, когда им становится совсем плохо. «На первом этапе есть такая парадигма, что лечить до температуры 38 не надо», — объяснил Жемчугов.

Специалист добавил, что если человек не начинает лечение с первого дня, он отдает победу вирусу.

Ранее Жемчугов заявил, что Россия вышла на плато по коронавирусу, однако распространение инфекции прекратится после того, как около 70 процентов населения совершат контакт с вирусом переболев или сделав вакцину. Чтобы удержаться на плато, россиянам надо ответственно подходить к мерам профилактики, добавил терапевт Андрей Кондрахин. Стабилизации может способствовать начавшаяся вакцинация, считает он.

За последние сутки в России выявили 450 смертей пациентов с коронавирусом, с начала пандемии — 47 391. Всего в стране зарегистрировано 2 681 256 заражений в 85 регионах.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Врач назвал способ удержаться на плато по коронавирусу в России
Иммунолог заявил о выходе России на плато по коронавирусу
В России оценили влияние вакцины на заболеваемость COVID-19 в 2021 году