Врач назвал способ удержаться на плато по коронавирусу в России

Чтобы удержать плато по коронавирусу в России, надо ответственно подходить к мерам профилактики. Такой способ назвал врач-терапевт, клинический фармаколог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин, передает «Вечерняя Москва».

Начавшаяся вакцинация от коронавируса поможет выйти на устойчивое плато и снизить заболеваемость, считает медик. По его словам, за счет выпуска 2 миллионов доз препарата в месяц, через пять месяцев получится привить 10 миллионов человек и ускорить формирование коллективного иммунитета.

Выход на плато, при котором ежедневный прирост новых заражений коронавирусом не превышает 28 тысяч в день, не исключает риска усугубления ситуации — есть вероятность, что повторится весенняя ситуация и заболеваемость резко вырастет, отметил Кондрахин.

Он добавил, что люди начали понимать опасность несоблюдения мер против коронавируса, отказа от масок и перчаток. В связи с этим подъем заболеваемости будет небольшим, до 29 тысяч новых случаев в день, а «потом все вернется на прежние уровни», заявил Кондрахин.

Ранее иммунолог Владислав Жемчугов сообщил, что Россия вышла на плато по коронавирусу, но распространение инфекции остановится после того, как 70 процентов населения совершат контакт с вирусом естественным путем, переболев или пройдя вакцинацию. По его словам, выход на плато — важный показатель для системы здравоохранения, который помогает соотнести ее ресурсы с оптимальным количеством людей, нуждающихся в стационарном лечении.