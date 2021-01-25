Врач назвал способ вернуть обоняние и вкус после COVID-19

Невролог, нейрофизиолог Александр Будик назвал способ вернуть обоняние и вкус после COVID-19 в беседе с радио Sputnik.

По его словам, причины, из-за которых возникают проблемы с восприятием вкусов и запахов при заражении коронавирусной инфекцией, на данный момент до конца не установлены. «Либо повреждаются чувствительные клетки, которые воспринимают обонятельные вещества, и слизистая повреждается. Либо повреждаются нервы, проводники, по которым бежит информация о воспринятом обонятельном ощущении», — отметил специалист.

Будик добавил, что часто встречаются случаи, когда после выздоровления люди в течение нескольких месяцев страдают от этих нарушений. Он посоветовал проводить специальный тренинг. Так, необходимо несколько раз в день по 20 секунд воспринимать различные запахи. Это должны быть сильные ароматы, типа гвоздики или корицы, которые заставят нужные органы активно работать.

«Организм начинает обращать повышенное внимание на орган, который активно вовлекается в работу, и все ресурсы идут в это место, чтобы быстрее восстановить работу этого органа», — сказал он. Врач также порекомендовал закапывать в нос раствор витамина А и потреблять в течение недели омегу-3. Специалист отметил, что вкусовые ощущения будут восстанавливаться параллельно.

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