Путин потребовал не останавливать развитие России

Пандемия коронавируса не отменяет повестку развития России, важно качественное непрерывное движение вперед, заявил президент Владимир Путин на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. Его цитирует РИА Новости в среду, 23 декабря.

Глава государства потребовал от правительства не останавливаться и ставить амбициозные задачи на 2021 год. По его словам, из-за эпидемии решение ряда вопросов было отложено, но прорыв необходим.

«Прежде всего все мы, весь народ Российской Федерации, ждет масштабных достижений от этой работы, ощутимых результатов, реальных позитивных изменений в жизни наших граждан», — сказал он.

В то же время президент признал, что текущий год выдался непростым, коронавирус стал вызовом для национальных экономик.

17 декабря, в ходе ежегодной пресс-конференции, Путин положительно оценил работу правительства под председательством премьер-министра Михаила Мишустина в условиях пандемии. По его словам, в целом оно работало эффективно, хотя и упустило ситуацию с ценами на продукты.