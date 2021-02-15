Прощание с королем порно превратили в вечеринку со стриптизом

Церемония прощания с основателем порножурнала Hustler Ларри Флинтом, умершим на 79-м году жизни, пройдет в Лас-Вегасе. Как сообщает TMZ, вместо траура мероприятие превратят в вечеринку со стриптизом.

Церемония в честь короля порно запланирована на этой неделе в родном для Флинта заведении — Hustler Club. На мероприятии под названием «Праздник жизни» прозвучат памятные речи. Кроме того, там выступит танцевальная группа Sexxy After Dark.

Кульминацией прощания станет запуск множества воздушных шаров с крыши заведения. В баре будут подавать фирменную водку Флинта под названием Flynt Goldfinger. Hustler Club разрешил присутствовать на мероприятии всем желающим старше 21 года. Стоимость входного билета — 50 долларов, но компания друзей может быть не больше четырех человек.

Флинт скончался 10 февраля в больнице в Лос-Анджелесе. Ему было 78 лет. В 1960-х годах он купил бар в штате Огайо, который превратил клуб для взрослых Hustler, а затем создал целую сеть подобных клубов. Позже появился одноименный журнал.

Со временем Hustler стал крайне популярным и получил не меньшую известность, чем Playboy Хью Хефнера. Всеобщую известность Флинт приобрел после публикации в издании фотографий обнаженной бывшей первой леди США Жаклин Кеннеди (на тот момент она была замужем за бизнесменом Аристотелем Онассисом).