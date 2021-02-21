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Тихановская рассказала о потерявшей улицы оппозиции

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Фото: Reuters

Бывший кандидат в президенты Белоруссии и лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская считает, что на данный момент демонстранты потеряли улицы. Она рассказала об этом в интервью швейцарской газете Le Temps.

«Я должна признать, что мы потеряли улицы, у нас нет возможности бороться с насилием режима против протестующих. У них [властей] есть оружие, сила, так что на данный момент кажется, что мы проиграли», — признала Тихановская.

При этом она отметила, что оппозиция «строит структуры для завтрашней борьбы». В частности, речь идет о попытке связать между собой различные оппозиционные объединения на уровне врачей, учителей или бывших силовиков.

Тихановская добавила, что сейчас стратегия — оказывать давление на власти до тех пор, пока люди снова не будут готовы выйти на улицы. По ее мнению, это может произойти уже весной.

В Белоруссии более полугода продолжаются протесты после президентских выборов 9 августа 2020 года, согласно которым Александр Лукашенко получил 80 процентов голосов. Акции не согласных с итогами граждан жестко подавляются милицией и ОМОН. Были задержаны десятки тысяч людей, многие рассказали о пытках и избиениях в изоляторах. Четыре человека были убиты в столкновениях с силовиками.

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