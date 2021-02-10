Россия призвала Запад «не решать судьбу» Белоруссии

В Белоруссии назрели внутриполитические изменения, но заниматься ими следует народу и его легитимным представителям, а не странам Запада. Об этом заявил замглавы МИД России Андрей Руденко, его цитирует ТАСС.

«Исходим из того, что только белорусский народ и его легитимные представители вправе решать судьбу своей страны», — подчеркнул дипломат. Руденко призвал «лидеров демократических сил» и их «западных кураторов» не вмешиваться во внутриполитические процессы Белоруссии.

В Белоруссии полгода продолжаются массовые протесты из-за официальных результатов президентских выборов, согласно которым лидер страны Александр Лукашенко набрал 80 процентов голосов, а главный оппозиционный кандидат, жена арестованного блогера Светлана Тихановская, получила 10 процентов. Первые акции жестко разгонялись с помощью спецсредств. Ряд оппозиционных политиков и активистов были арестованы или бежали из страны. Лукашенко утверждает, что за происходящим стоят западные страны.

Быстрая доставка новостей — в «Ленте дня» в Telegram подписаться