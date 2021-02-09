Лукашенко потребовал взыскать с протестующих ущерб городскому имуществу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал взыскать с протестующих компенсацию за ущерб, нанесенный городскому имуществу в Минске. Об этом он заявил на встрече с председателем Минского горисполкома Владимиром Кухаревым, передает БЕЛТА.

«Компенсировали ли они городу то, что сломали? Компенсировали ли они эти свои деяния? Это же денег стоило все восстанавливать. Поэтому здесь спуску никакого не должно быть», — подчеркнул Лукашенко.

В Белоруссии ровно полгода продолжаются массовые протесты из-за официальных результатов президентских выборов, согласно которым Лукашенко набрал 80 процентов голосов, а главный оппозиционный кандидат, жена арестованного блогера Светлана Тихановская, получила 10 процентов.

Первые акции жестко разгонялись с помощью спецсредств. Ряд оппозиционных политиков и активистов были арестованы или бежали из страны. Сам Лукашенко утверждает, что за происходящим стоит Запад.