Белоруссия потребует у Латвии экстрадиции бывшего соперника Лукашенко

Следственный комитет (СК) Белоруссии потребует у Латвии экстрадиции бывшего соперника Александра Лукашенко по президентской гонке, основателя Парка высоких технологий Валерия Цепкало, передает «Минск — Новости».

СК уже направил необходимые документы в белорусскую Генпрокуратуру. Цепкало обвиняют в коррупционных преступлениях и получении взяток в особо крупном размере.

Ранее белорусский СК запросил Польшу об экстрадиции создателей Telegram-канала NEXTA, активно освещавшего протесты. КГБ внес Степана Путилу и Романа Протасевича в список лиц, причастных к террористической деятельности.

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Цепкало не был зарегистрирован кандидатом в президенты и покинул Белоруссию после того, как МВД начало проверку его деятельности. Другой претендент на президентское кресло — экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико — арестован по обвинению в выводе сотен миллионов долларов за рубеж. Кандидатом была зарегистрирована Светлана Тихановская — жена популярного блогера, который также находится под стражей.

Выборы состоялись 9 августа 2020 года. ЦИК объявил, что Лукашенко набрал 80 процентов, а Тихановская — 10 процентов. Это вызвало массовые протесты по всей стране, которые продолжаются полгода.